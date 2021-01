Si chiude con una sconfitta la seconda trasferta di fila, per la Viola, contro una delle capolista: la Cus Jonico Taranto.

Pronti, via: Sebrek fa 2 bombe e tanta buona difesa, Taranto si fa sentire da sotto e dall’arco con l’ex Azzaro e con il solito Morici.

In apertura del secondo quarto subito bomba dell’attivo Duranti, autore a fine gara di ben 19 punti. Il doppio fallo in attacco di Prunotto costringe coach Bolignano al timeout immediato.

Taranto sfrutta la maggiore energia fisica e riesce a trovare spesso l’uomo libero, complice la complicata situazione falli dei neroarancio.

Ritmi blandi da entrambi i lati in difesa consentono alla viola il rientro, prima con lo stepback da 2 punti di Genovese, poi con la bomba dall’angolo di Gobbato. A 3 minuti dal riposo lungo il punteggio è di 33 – 30.

Sostanziale equilibrio, ma il veterano Stanic non ci sta e sul finale mette la bomba del 40-37.

Nel terzo quarto è proprio Stanic a guidare i suoi con una partita maiuscola che consente a Taranto l’affondo sul +11. La Viola non riesce a reagire pienamente alla pioggia di bombe di marca pugliese. Si va all’ultima frazione con la formazione rossoblu a +9.

Il trend continua nel quarto periodo con la Viola che paga la situazione falli che la costringe a difendere a maglie larghe e non riesce a pungere in attacco. A poco vale il tentativo di rimonta finale. Termina 74-64 in favore dei padroni di casa.