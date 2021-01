Scuola, Azzolina: “Ho voluto la Dad ma ora basta, la scuola è vita e presenza”

“La didattica a distanza è una misura che ho voluto e in cui credo ma che non può essere portata troppo alle lunghe, rischia di creare diseguaglianze, colpisce i ragazzi più deboli perché la scuola non è solo luogo di apprendimento è vita, socialità, cura dell’affettività, anche rispetto a situazioni familiari difficili. I ragazzi hanno ragione a dire che vogliono tornare a scuola. Non credo si possa pensare di recuperare d’estate: bisogna recuperare oggi”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a Uno Mattina.