Quella di martedì è stata una giornata importante per cio’ che riguarda la vertenza del Sant’Anna Hospital di Catanzaro. Con una delibera, la commissione straordinaria dell’Asp di Catanzaro infatti ha espresso “parere favorevole con prescrizioni al mantenimento dei requisiti di accreditamento” della clinica catanzarese. Tra le prescrizioni che, secondo l’Asp, il Sant’Anna Hospital deve adempiere, figurano, tra le altre, quelle di “mettere in atto le procedure dedicate operative per il percorso sporco/pulito all’interno del blocco operatorio”, “acquisire il certificato unico di agibilità” e la riattivazione “immediata” dell’Utic (Unità di terapia intensiva coronarica), sospesa dall’1 ottobre scorso in seguito a un’inchiesta della Procura di Catanzaro. Nella delibera l’Asp di Catanzaro specifica che il parere favorevole al mantenimento dell’accreditamento “è subordinato alle verifiche”, da parte degli organi tecnici competenti della stessa azienda e della Regione, “dell’effettiva attuazione delle prescrizioni” disposte a carico del Sant’Anna Hospital. Il provvedimento dell’Asp sarà trasmesso al Dipartimento regionale Tutela della Salute della Regione e all’Ufficio del commissario ad acta della sanità calabrese, in considerazione del fatto – precisa la delibera – che “l’adozione del provvedimento amministrativo conclusivo di accreditamento/diniego è di competenza esclusiva della Regione”.

La buona notizia non ha pero’ allentato il presidio di lavoratori e sindacati, ancora in prima linea per mantenere alta l’attenzione sulla vertenza. Prosegue il sit-in di una nutrita delegazione di lavoratori iscritti a Cgil, Cisl e Uil alle dipendenze della struttura le cui attività sono sospese. “Siamo felici che l’Asp abbia risposto in maniera celere-ha rimarcato Francesco Grillo della Fp Cgil al microfono di RTC-ma il tempo è un fattore essenziale, bisogna fare in fretta. Piu’ che atti formali occorre capire che in una situazione straordinaria come questa occorrono interventi straordinari. Il nostro presidio andrà avanti fino a quando i lavoratori non potranno tornare alle proprie attivita’”. Stesso concetto rimarcato da Enzo Scalese, segretario Area Vasta Calabria centrale: “Chiediamo un incontro al commissario alla sanità Guido Longo”.

Questa sera Servizio TV nel TG Calabria di RTC alle ore 20,30/22,30/00,30.