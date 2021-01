Torna a salire sensibilmente il numero dei nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono 405 (l’altro ieri erano 286) i nuovi contagi, con quattro decessi in più che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 530. Tra l’altro ieri e ieri si conta un ricoverato in più in area medica (285) e due in meno nelle terapie intensive (27). Gli isolati a domicilio aumentano di 143 (9.498), mentre i casi attivi sono 9.810 e quelli chiusi 18.617. I guariti sono 259. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 454.070 soggetti per un totale 476.032 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 28.427 e negative 425.643. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. A livello nazionale sono 16.146 i contagi da coronavirus in Italia, mentre si profila un rischio alto in 11 regioni. Terapie intensive oltre la soglia critica in 12 regioni. Sono questi i dati della la mappa delineata nella bozza nella bozza del report di monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Il documento si riferisce al periodo 4-10 gennaio, con dati aggiornati al 13. In Italia “11 Regioni/Province autonome sono classificate a rischio alto (contro 12 della settimana precedente), 10 a rischio moderato (di cui 4 ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e nessuna a rischio basso”, si legge. “L’indice di trasmissione nazionale è in aumento per la quinta settimana consecutiva e sopra 1. Sono 9 le Regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta) che hanno un Rt puntuale maggiore a uno nel limite inferiore, compatibili con uno scenario tipo 2. Altre 10 hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno ma sono tutte, tranne una, con un Rt medio sopra uno o appena sotto”, è il dato che emerge.