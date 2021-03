Questa mattina le Squadre dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro della sede centrale sono intervenute alle ore 09.00 circa per l incendio di un’abitazione in Via Alessandro Turco, zona centro della città.

L’incendio ha interessato il locale cucina. All’interno durante le operazioni di spegnimento, è stata rinvenuta distesa sul pavimento la proprietaria, una donna di 90 anni circa. La stessa, in evidente stato confusionale, ha riportato lievi ustioni ed è stata tratta in salvo ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso presso il nosocomio cittadino.

L’Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì ad evitare che l incendio si propagasse all’intero appartamento ed alla messa in sicurezza di quest’ultimo.