In Calabria 30mila kg di aiuti alimentari per chi ha bisogno

Aumenta la povertà in Italia e la Calabria, in base ai dati Istat, si conferma la regione con più incidenza di povertà tra assoluta e relativa con più di 284mila famiglie. In maggiore difficoltà sono i giovani under 35, i disoccupati di lungo corso, gli stranieri, chi ha perso il lavoro e famiglie con figli. Con l’operazione di solidarietà, “A sostegno di chi ha più bisogno” del sistema agroalimentare italiano presentata al Premier Mario Draghi dal Presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, dal Segretario Generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo. Promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese è partita la prima spedizione di aiuti alimentari. “In Calabria – riferisce Francesco Cosentini, direttore regionale di Coldiretti – distribuiremo nei prossimi giorni oltre 30.000 kg di prodotti. Ogni famiglia in stato di bisogno è destinataria di un pacco di oltre 50 chili con prodotti 100% Made in Italy contenenti – spiega – pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino”. Un’operazione che – afferma Coldiretti – vuole essere un segnale di speranza per il Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid.