Pubblicato il documento consuntivo aggiornato al 31 marzo 2021 relativo alle attività svolte dal dipartimento tutela della salute e dei servizi sociali e socio-sanitari dal luglio 2020 a marzo 2021. Lo rende noto il Servizio di comunicazione istituzionale del Dipartimento. “Il documento – è scritto in una nota – è stato redatto a cura del Responsabile della Comunicazione Istituzionale e rappresenta una sintesi delle attività svolte dal Dipartimento Tutela della salute e dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari della Regione Calabria dal luglio 2020 al 31 marzo 2021. Tale documento consuntivo è suddiviso nei Settori relativi ai campi di intervento del Dipartimento e delle sue articolazioni nel rispetto di quanto previsto con DGR n.91 del 25 Maggio 2020 e del DDG n.7606 del 22 Luglio 2020”. “I diversi provvedimenti amministrativi – prosegue la nota – sono intervenuti prevalentemente in materia economico-finanziaria, di edilizia sanitaria, veterinaria, farmaceutica, volontariato e terzo settore, reti ospedaliere e territoriali, prevenzione e sanità pubblica, autorizzazioni e accreditamento, personale sanitario, medicina convenzionata, politiche sociali e sociosanitarie, a tutela di infanzia, di minori, di persone affette da disabilità e non autosufficienza, dei centri antiviolenza e casa rifugio per donne vittime di violenza, di immigrazione e nuove marginalità”.