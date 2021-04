Il consigliere regionale Carlo Guccione ha scritto al commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Vincenzo La Regina per “sottoporre alla sua attenzione – afferma – una grave dimenticanza denunciata dagli abitanti di San Giovanni in Fiore e dei Comuni limitrofi: un centro di circa 20 mila abitanti si ritrova senza un punto vaccinale”. “Mentre sulla piattaforma – aggiunge Guccione – vengono aggiunti nuovi centri vaccinali non si ha alcuna notizia di una sede per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19 nel paese silano. Gli over 80 e i soggetti fragili sono costretti a prenotarsi a chilometri di distanza. Un disagio che potrebbe essere tranquillamente risolto aggiungendo sulla piattaforma anche San Giovanni in Fiore tra le nuove sedi vaccinali.I cittadini hanno espresso forte preoccupazione: la mancanza del centro per la vaccinazione agli over 80 e a tutti coloro che man mano potranno effettuare la prenotazione on-line per ricevere il vaccino sta causando numerosi disagi e difficoltà dovuti alla distanza dai punti vaccinali e alla mancanza di servizi di trasporto adeguati”. “I cittadini chiedono che lei si faccia garante di questa situazione – conclude il consigliere regionale – e intervenga per risolvere al più presto questo disagio in modo da poter garantire a tutti il diritto alla salute”.