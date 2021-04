“Le vaccinazioni sono la più importante e immediata sfida che il sistema Paese sta affrontando e il mondo dell’impresa, consapevole della propria responsabilità sociale, non può sottrarsi a questo impegno per il bene comune”. Lo afferma Umberto Barreca, presidente dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, nell’annunciare la disponibilità delle aziende associate “a sostenere, per quanto possibile, la sanità calabrese, contribuendo per la nostra parte a portare avanti l’impegno che, con sensibilità e spirito di servizio, la nostra associazione ha già assicurato alla Regione Calabria attraverso il presidente Aldo Ferrara, che ringraziamo”. Barreca spiega: “La disponibilità delle imprese a mettere a disposizione medici competenti e locali aziendali per vaccinare in sicurezza tutti i dipendenti che intendano sottoporsi al trattamento sanitario, vuole essere un contributo concreto delle nostre aziende verso il sistema pubblico. I numeri della vaccinazione devono aumentare e solo con il contributo di tutti si può pensare di raggiungere l’immunità di gregge necessaria per mettere in sicurezza i cittadini, ponendo fine alla pandemia e, al tempo stesso, garantendo le condizioni per una ripresa dell’economia, oggi letteralmente in ginocchio per gli effetti devastanti della crisi”. Il presidente dei Giovani Imprenditori calabresi esprime un plauso “alle Territoriali del nostro movimento, presiedute da Antonia Abramo (Catanzaro), Roberto Rugna (Cosenza), Vincenzo Squillacioti (Crotone), Giuseppe Pizzichemi (Reggio Calabria) e Fortunato Rizzo (Vibo Valentia) che, nel condividere pienamente questo percorso, hanno dimostrato qual è il grande valore aggiunto di questo gruppo. Ovvero la capacità di coniugare l’innovazione, la visione, la formazione di una nuova generazione imprenditoriale con il senso della responsabilità che appartiene alla classe dirigente del presente e del futuro”.