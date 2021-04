Lamezia, il vescovo Schillaci celebra la Via Crucis in ospedale

Una Via Crucis all’interno dell’ospedale. E’ la scelta fatta dalla Diocesi di Lamezia Terme che stasera ha celebrato la Via Crucis nei locali del nosocomio “S. Giovanni Paolo II”. Al cammino, che si è svolto al piano terra dell’ospedale, hanno partecipato diversi operatori dell’ospedale insieme al direttore sanitario Antonio Gallucci. “Questa sera – ha detto il vescovo Giuseppe Schillaci a conclusione del rito nella cappella dell’ospedale – siamo qui per prendere parte alla Passione di Cristo per l’uomo e alla passione che in questo momento vive tutta l’umanità. In questa Via Crucis il nostro pensiero va agli operatori sanitari, alla Caritas, al mondo del volontariato e a tutto quello che sta portando avanti in questo momento di pandemia non solo sanitaria ma anche economica e sociale. Ci siamo messi in cammino per seguire Gesù, nelle sue piaghe possiamo trovare guarigione da noi stessi. Guardando l’umanità sofferente, noi vogliamo seguire le orme di Gesù che rimetteva la sua causa a Colui che giudica secondo giustizia. La Via Crucis è la via sulla quale vogliamo imparare a prenderci cura degli altri; una Via che esige obbedienza, ascolto, capacità di consegnarsi”.