Catanzaro-Bisceglie 1-0, la squadra di Calabro batte i pugliesi ed… il Covid

di RTC Sport

Vittoria del cuore del Catanzaro che piega la resistenza di un Bisceglie molto rinunciatario e si assicura 3 punti preziosissimi che lo tengono a meno 1 dal Bari. Ma soprattutto scaccia i fantasmi dopo una vigilia agitatissima per la diffusione del contaggio da Covid 19. Ben 12 i positivi nel gruppo squadra: 7 calciatori e 5 dello staff. Fuori causa dunque Casoli, Garufo, Verna, Fazio, Martinelli, Contessa e Porcino. Ma nonostante le defezioni, la truppa di Calabro supera le avversità con il cuore e l’orgoglio, e vince questa prima battaglia. Ha deciso una rete di Davis Curiale (foto) al 67′. Catanzaro che sale in classifica a 58 punti, a meno 1 dal Bari ed a +6 sulla Juve Stabia prossimo avversario. Nel prossimo turno in programma anche Avellino-Bari. Si decide una buona fetta di stagione.