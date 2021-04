Ressa al punto vaccini allestito al palazzetto dello sport di Vibo Valentia. Almeno un centinaio di persone si sono accalcate in attesa di sottoporsi al trattamento e alla fine si è reso necessario l’intervento della polizia perché la situazione tornasse alla normalità. Tutto sarebbe nato dalla comunicazione che l’Azienda sanitaria provinciale ha inoltrato sabato sera ai sindaci del territorio nella quale si faceva presente che da domenica, cioè Pasqua, sarebbero iniziate le vaccinazioni per i soggetti di età compresa tra 60 e 79 anni, invitando gli stessi a presentarsi, senza prenotazione, nelle postazioni muniti di tessera sanitaria. E le conseguenze di quell’annuncio sono state inevitabili. Già nella giornata di ieri si erano verificate code e assembramenti e la cosa si è ripetuta oggi. “Una disorganizzazione ‘organizzata’ – ha detto una delle persone presenti – anche perché non sono stati forniti numeri progressivi d’ingresso, non vi sono transenne né un corridoio per impedire assembramenti. E’ una vergogna”.