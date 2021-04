E’ in programma il prossimo giovedì 8 aprile l’assemblea pubblica del movimento dei Giovani Calabresi con Nicola Irto, candidato del PD alla Presidenza della Regione Calabria. “L’iniziativa – si legge in una nota diffusa dal movimento – si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma web Zoom e accenderà i riflettori sugli indirizzi programmatici e sulle proposte che il movimento giovanile intende avanzare a sostegno del progetto politico guidato da Irto.La Calabria è la terra in cui viviamo e per questo motivo vorremmo fornire un contributo concreto, in termini di idee, progetti e proposte, per realizzare un cambiamento autentico, creando nel contempo le condizioni favorevoli per costruire qui il nostro futuro. Siamo felici – continua la nota – che Nicola Irto, dopo aver letto la nostra lettera sottoscritta da 500 ragazzi, abbia deciso di partecipare e ascoltare le proposte che con entusiasmo cercheremo di elaborare per costruire un nuovo programma per la Calabria. Sarà un appuntamento aperto al contributo delle nuove generazioni di calabresi – è scritto – – in cui racconteremo le nostre esperienze, le nostre proposte, i nostri sogni”.