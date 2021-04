Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi venerdì 9 aprile, alle ore 13, in prima chiamata, e martedì 13, alle ore 9, in seconda, nella sala consiliare della Provincia. L’aula è stata convocata dal presidente Marco Polimeni sentita la conferenza dei capigruppo. I punti all’ordine del giorno saranno i 14 riportati di seguito:

Approvazione del regolamento sul Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale.

Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone unico patrimoniale – legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836). Approvazione regolamento di applicazione.

Istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto canone unico mercati – legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845). Approvazione regolamento di applicazione.

Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021/2023 di beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021/2023 (art. 58, legge 6 agosto 2008, n. 133).

Presa d’atto del recepimento della vincolistica sovraordinata e individuazione cartografica delle varianti al prg già approvate ai fini del principio di consumo di suolo zero

Art. 76 del regolamento di polizia mortuaria – assegnazione gratuita nei cimiteri di Santa Maria e via Paglia dei posti destinati alla sepoltura delle salme del brigadiere Mario Principe e del cav. Maresciallo dei Carabinieri Pietro Cinaglia. Riconoscimento di cittadini benemeriti.

Verranno discusse anche 8 pratiche relative a debiti fuori bilancio.