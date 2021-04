Otto decreti di perquisizione e otto denunciati nella zona di Gioia Tauro dove nei giorni scorsi è scattata l’operazione “Euno 2” condotta dai carabinieri con il supporto delle unità specializzate del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, è il seguito dell’operazione “Euno” che aveva portato diverse misure cautelari personali nei confronti di 29 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. Reati, questi, che sarebbero stati commessi tra il luglio 2018 ed il gennaio 2019. In questi mesi, gli investigatori hanno eseguito una serie di riscontri delle attività di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, poste in essere da 7 indagati, tra i quali alcuni di origine africana. Alcuni di loro avrebbero perseverato nelle azioni illecite già accertate in passato reclutando manodopera straniera, approfittando dello stato di bisogno. In seguito alle perquisizioni e ai controlli di carattere amministrativo ad un’azienda agricola di Polistena, i carabinieri e gli ispettori del lavoro hanno acquisito documentazione utile all’attività d’indagine. Oltre alle segnalazioni all’autorità giudiziaria relative al fenomeno del caporalato, gli investigatori hanno denunciato per detenzione abusiva di armi un commerciante rosarnese di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante il controllo di polizia presso la sua abitazione, i carabinieri hanno trovato tre fucili e diverse munizioni, non regolarmente denunciate.