Sono 203 i nuovi positivi al Covid-19 riportati nell’ultimo bollettino regionale. Dato in aumento rispetto a lunedì ma che resta fortemente condizionato dall’esiguo numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore che sono stati appena 1.364. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 73, Catanzaro 28, Crotone 59, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 43. Si registrano 10 nuovi decessi per un totale di 864 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In calo i ricoveri in terapia intensiva, -2, mentre aumentano quelli in altri reparti +10, nelle ultime 24 ore 254 le persone guarite. Sul fronte dei vaccini, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Domenico Bevacqua, afferma che “Anziché dedicarsi alle sue dirette Facebook per chiedere ai calabresi cosa mangiano, il presidente Spirlì chieda al neo direttore generale del dipartimento sanità i dati sui ritardi vaccinali e alzi la voce con il governo per pretendere il numero adeguato di dosi per completare almeno la vaccinazione degli ultra ottantenni. Anche perché la piattaforma on line attivata in Calabria per le prenotazioni vaccinali continua a riservare grosse criticità”. “Sono ormai centinaia – sostiene Bevacqua – le segnalazioni cittadini in possesso di regolare codice di esenzione per patologia riconosciuta che si vedono impossibilitati alla prenotazione perché la piattaforma non riconosce il loro status certificato. È evidente che c’è un problema rilevante con le banche dati associate alla piattaforma. Poiché si tratta di codici di poche cifre – conclude Bevacqua – non si capisce perché non si provvede. Stiamo parlando di cittadini fragili, potenzialmente esposti a gravi rischi e che, per un risibile intoppo burocratico, non riescono a far valere un loro diritto che, di questi tempi, potrebbe significare vita o morte”.