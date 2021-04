Saranno attivati altri 20 posti letto all’interno dell’ospedale Annunziata di Cosenza per pazienti positivi al Covid, considerato l’aumento dei casi e degli accessi in ospedale. Inoltre, saranno sospese le prestazioni ambulatoriali e gli interventi chirurgici non urgenti. A darne notizia è Angelo Barbato direttore sanitario dell’Ospedale. “Al momento – ha precisato Barbato – siamo nell’apice del contagio dal momento della definizione della zona rossa e la provincia di Cosenza è la più colpita. Abbiamo molti casi e diversi pazienti in attesa di ricovero. Stiamo riorganizzando tutte le attività”. Per quanto riguarda la carenza di personale, l’Azienda ha indetto una manifestazione di interesse per personale infermieristico e operatori socio sanitario utilizzando le procedure riferite ai fondi Covid. “Abbiamo chiesto lo sblocco del turnover – ha detto Barbato – ma in attesa dobbiamo procedere con una manifestazione d’interesse per personale infermieristico e operatori socio sanitario con fondi Covid, perché in questa fase emergenziale abbiamo bisogno di personale oltre che di posti letto. Fondamentale, però, è anche il comportamento dei cittadini”. Riguardo al personale, una quarantina di operatori al momento non hanno ancora dato l’assenso a vaccinarsi. “A queste persone – ha precisato il direttore sanitario – abbiamo chiesto di ripensarci e aderire alla campagna vaccinale. Se non dovessero cambiare idea applicheremo quanto previsto nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri l’1 aprile”.