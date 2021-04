Il sindaco di Petilia Policastro Amedeo Nicolazzi è stato ricoverato oggi per Covid all’Ospedale di Crotone. Il primo cittadino, 70 anni, si trovava già in quarantena volontaria a causa di alcuni contagi registrati tra dipendenti del Comune ed un membro del suo staff. All’esito del tampone molecolare è stato deciso il trasferimento in ospedale. Petilia Policastro è in zona rossa dal 15 marzo, prima lo diventasse tutta la Calabria per l’alto numero di contagi: attualmente sono 68, ma nei giorni precedenti avevano superato i 150. Proprio lo stesso Sindaco, in queste settimane, aveva invitato più volte alla prudenza la popolazione anche alla luce del fatto che alcuni contagiati ed i loro familiari circolavano senza problemi.