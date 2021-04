Si mette male per il Cosenza che perde anche a Pisa mentre l’Ascoli vince ancora (2 a 1 a Ferrara) e si stacca, lasciando i lupi solitari al quartultimo posto, a +1 sulla Reggiana battuta all’87’ a Reggio Calabria. Il momento per la squadra rossoblu’ e’ delicatissimo, non bisogna perdere la testa e mantenere il gruppo unito per provare a centrare l’impresa salvezza. Rossoblu’ eccessivamente sottotono in questa gara che era cruciale. Manovra poco fluida e poche occasioni gol costruite. Il Pisa ci prova di piu’ ma il primo tempo si conclude sullo zero a zero. Nella ripresa pero’ la musica cambia ed i toscani passano con Gucher al 5′. Seconda rete di Mazzitelli al 27′. La chiude Marin al 41′. Per i lupi è un’autentica disfatta e la situazione in classifica diventa sempre piu’ precaria e pericolosa. Serve un vero scatto d’orgoglio per non compromettere ulteriormente la situazione.

In sala stampa ha parlato il direttore sportivo Stefano Trinchera: “Situazione molto complicata. Non deve prevalere lo spirito di rassegnazione, abbiamo l’obbligo di lottare fino alla fine. C’è la sensazione che qualcuno sia poco motivato, bisogna reagire altrimenti continueremo a fare brutte figure. E’ inconcepibile commettere gli errori madornali visti nelle ultime partite. Facciamo mea culpa, accettiamo le critiche e cerchiamo di invertire il trend negativo” ha affermato.