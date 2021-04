Si allunga la lista degli indagati nell’inchiesta della Procura della Repubblica per i brogli elettorali nelle elezioni dello scorso settembre per il rinnovo del consiglio comunale di Reggio Calabria. Nell’elenco dei destinatari del provvedimento, oltre all’ex consigliere del Pd Antonino Castorina, ristretto ai domiciliari, figurano adesso anche due candidati a consigliere nello schieramento di centrodestra, Luigi Dattola (Fratelli d’Italia) e Giuseppe Eraclini (Forza Italia), oltre a Paola Serranò (Pd), ex consigliere non candidatasi a settembre 2020, e Giuseppe Cuzzocrea, candidato in una lista civica in appoggio del sindaco Giuseppe Falcomatà.

La lista degli indagati comprende anche Giuseppe Saraceno, zio di Antonino Castorina, Serena Minniti, membro dello staff di Castorina, Elena Anna Cotugno e Giuseppina Facciolo. Le indagini sono eseguite dalla Digos di Reggio Calabria con il coordinamento del Procuratore Giovanni Bombardieri e dell’ Aggiunto Gerardo Dominijanni. Le i potesi di reato contestate a vario titolo sono violazione della legge elettorale e falso.