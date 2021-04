Domenica 18 aprile 2021 ha preso il via la diciannovesima edizione dei C2 Open Rowerg Championships, gara di canottaggio indoor svoltasi quest’anno, a causa della pandemia, in maniera virtuale. Ogni atleta ha collegato il proprio vogatore ad una piattaforma online che gli ha permesso di gareggiare direttamente dalla propria città con atleti provenienti da ogni parte del mondo. All’edizione 2021 hanno partecipato infatti oltre 600 atleti, per un totale di 12 nazioni rappresentate. In gara tutti i più forti atleti italiani che si sono confrontati, fra gli altri, con campioni di Francia, Danimarca, Ungheria, Gran Bretagna, Olanda, Germania, Romania e Stati Uniti.

Il Circolo Velico Reggio ha partecipato alla manifestazione con l’atleta di origine pugliese, ma ormai reggino di adozione, Vincenzo Cirillo, conquistando ben 2 medaglie d’argento nella categoria MASTER Pesi Leggeri, prima sulla distanza dei 2000 mt e successivamente, a distanza di un’ora, sui 500metri.

Neanche il tempo di godersi il prestigioso risultato, che è già tempo di riprendere gli allenamenti per farsi trovare pronti all’appuntamento del 25 Aprile a Taranto, Covid permettendo, che vedrà l’atleta impegnato nella gara, questa volta in acqua, valida per la classifica nazionale.