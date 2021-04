Dopo la prima e la seconda giornata di riadattamento al rettangolo verde, nel Campionato regionale di Eccellenza a gioire è la Reggiomed che si vede capolista solitaria inseguita da Sambiase, Locri e Sersale.

Reggiomed

La squadra di mister Misiti, nei primi due confronti, strappa 6 punti alle ultime due della classe, Palmese e Soriano, imponendosi rispettivamente per 1-0 nella prima giornata e per il netto risultato di 4-1 nella seconda. Formazione Reggina che dimostra, dunque, di non aver sofferto la lunga pausa dovuta al COVID, che al contrario si è rivelata utile per prepararsi al meglio per puntare alla serie D.

Locri-Sambiase

Il Sambiase non molla, dimostra grande carattere e guadagna all’ultimo minuto un punto pesantissimo sul campo del Locri grazie al gol di Umbaca. Partita emozionante ,dunque ,allo stadio Macrì di Locri, che vede passare in vantaggio i padroni di casa dopo dieci minuti del secondo tempo. La reazione degli ospiti è immediata e Fioretti ristabilisce la parità al 64’; il pareggio però non dura molto e Lomartire riporta in vantaggio gli amaranto che si vedono portare via i 3 punti nel finale. Grazie alle vittorie rimediate però nella prima giornata entrambe si portano a 4 punti pronte a sfruttare un passo falso della capolista.

Vigor Lamezia

Chiamata al riscatto dopo la sconfitta nella prima giornata, la Vigor risponde e sul campo del Soriano ottiene un’importante vittoria, soprattutto per il morale, imponendosi per 2-0. Tante aspettative per la formazione biancoverde, che per ora è costretta però a rimboccarsi le maniche e inseguire, soprattutto per uscire dalla metà della classifica e soddisfare le ambizioni di inizio anno.

Sersale

Ottimo inizio della formazione giallorossa che ottiene un punto importante sul campo dello Scalea, risultato fondamentale, che si aggiunge alla vittoria della prima giornata per 1-0 ai danni della Vigor Lamezia, grazie ad una grande prestazione di gruppo. Organico dunque da tener d’occhio quello di mister Saladino perché potrebbe dare non poco fastidio fino alla fine della stagione.

Scalea

Un solo punto in 2 gare per la formazione cosentina, che dopo la discussa e rumorosa sconfitta ottenuta sul campo del Sambiase, è costretta ad accontentarsi di un pareggio contro il Sersale. Non tutto da buttare però, e ancora tanto tempo per recuperare.

Palmese e Soriano, chiudono, dunque la classifica entrambe a 0 punti, il nuovo format vede ancora 5 giornate di campionato e poi tutte le squadre si sfideranno ai play-off fino a giugno .

Simone Mirarchi

Classifica