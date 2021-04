Sono stati ritrovati a distanza di poche ore i quattro mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani rubati nella notte nell’isola ecologica di Mendicino dove erano parcheggiati. A segnalare il furto ai carabinieri era stato il proprietario della ditta “Ecoservizi srl”. I militari, intervenuti in località “Acherunthia”, hanno immediatamente avviato le ricerche lungo le vie di fuga che da Mendicino si dirigono verso la costa, attraverso un territorio abbastanza impervio. Da un primo accertamento, è emerso che ad effettuare il colpo sarebbe stato un gruppo composto da almeno cinque persone che con il volto travisato, approfittando del buio, si sono introdotti all’interno dell’area videosorvegliata. Il valore dei mezzi è stato stimato in circa 100 mila euro. Le ricerche dei carabinieri andate avanti per tutta la mattinata, anche con l’ausilio del Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, si sono concluse con i ritrovamento dei veicoli che erano stati nascosti in un caseggiato di situato in un’area isolata. In corso le indagini per identificare gli autori del colpo attraverso l’analisi delle immagini della videosorveglianza attiva nella zona.