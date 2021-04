di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ In occasione delle celebrazioni per la festa della Liberazione d’Italia, oggi 25 Aprile, la sezione A.N.P.I. di Catanzaro ha voluto ricordare i partigiani Vinicio Cortese, Aldo Barbaro e Saverio Papandrea tramite la deposizione di fiori nelle vie a loro intitolate. Al microfono di RTC il presidente A.N.P.I. Catanzaro, Mario Vallone, ha affermato: “E’ una giornata da celebrare sempre con trasporto, ma oggi anche con rigore ed attenzione per le misure anti-contagio. Era giusto e doveroso esserci, in presenza, per celebrare degnamente questo anniversario e soprattutto per non dimenticare mai”.

