Il Catanzaro sbanca anche Viterbo ed si prende il secondo posto. Ora è in pole per la B

di RTC Sport

VITERBO/ Il Catanzaro colpisce ancora. Incontenibile la squadra di Antonio Calabro che demolisce qualunque avversaria trovi difronte in questa ultima fase del campionato. Quarta vittoria consecutiva, la piu’ importante perchè consegna al Catanzaro il secondo posto dal quale scalza l’Avellino che si inceppa ancora, bloccato al “Partenio-Lombardi” dal Teramo sul nulla di fatto. La squadra giallorossa vola a 67 punti in compagnia degli irpini ma è in vantaggio negli scontri diretti (1-3 0-1), dunque è seconda in classifica. L’entusiasmo è irrefrenabile nel gruppo calabrese che conclude una settimana indimenticabile violando prima Castellammare di Stabia e poi Viterbo, il tutto in 4 giorni. Anche oggi identico leit motiv delle ultime uscite. Il Catanzaro osserva e fa sfuriare gli avversari, ma poi colpisce al loro primo errore in maniera chirurgica e letale. Al “Rocchi” primo tempo in equilibrio. Il Catanzaro colpisce un palo ma i padroni di casa si rendono minacciosi almeno un paio di volte dalle parti di Di Gennaro. In avvio di ripresa la Viterbese fallisce un gol semplice cosicchè colpisce il Catanzaro con l’implacabile Alessio Di Massimo al 52′. La Viterbese sbaglia un altro piao di circostanze favorevoli mostrandosi distratta e le aquile ne sanno approfittare al 71′ ancora con Di Massimo che chiude la pratica firmando la rete dello 0 a 2 con la complicità della difesa locale. Il Catanzaro controlla agevolmente la pochezza offensiva odierna dei laziali e porta a casa 3 punti che hanno esplodere la tifoseria che intravede già la grossa occasione di giocarsi i playoff da secondi in classifica e chiede alla squadra la promozione in serie B. Domenica sera ultima di campionato, arriva un Monopoli già salvo che non puo’ ambire ai playoff. La vittoria è d’obbligo.

TABELLINO

Viterbese (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbendè, Camilleri, Urso (dal 30’ st Falbo); Salandria (dal 21’ st Bensaja), Besea (dal 31’st Rossi), Adopo; Tassi (dal 14’ st Simonelli), Murilo, Tounkara

A disposizione: Bisogno, Bianchi, Simonelli, Ricci, De Santis, Sibilia, Zanon, Menghi, Porru

Allenatore: A. Maurizi

Catanzaro (3-5-2): Di Gennaro; Fazio, Martinelli, Gatti; Pierno, Verna (dal 29’ pt Risolo), Baldassin, Di Massimo(dal 34’ st Parlati), Porcino(dal 28’ pt Garufo) ; Carlini, Curiale (dal 1’ st Evacuo)

A disposizione: Mittica, Branduani, Jefferson, Parlati, Molinaro, Riccardi, Grillo

Allenatore: A. Calabro

Arbitro: Sig. Francesco Carrione di Castellamare di Stabia

Assistenti: Sig. Roberto Fraggetta di Catania; Sig. Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto;

Quarto uomo: Sig. Daniele De Tommaso di Rimini

Ammoniti: 22’ pt Pierno (C), 23’ pt Urso (V), 37’ pt Curiale (C), 37’ pt Murillo (V),

Corner: due per la Viterbese, quattro per il Catanzaro

Recupero: 1’ pt; 5′ st

Marcatori: 5’ st Di Massimo (C), 25’ st Di Massimo (C)