Un ragazzo di 18 anni è caduto stamani dalla scala antincendio dell’Istituto alberghiero “Wojtyla” di Castrovillari, facendo un volo di oltre 5 metri. Soccorso immediatamente dal personale della scuola è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. Il ragazzo ha riportato una lesione alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio hanno avviato le indagini i carabinieri della Compagnia di Castrovillari. Secondo quanto si è appreso, il diciottenne, che seguiva le lezioni in presenza, avrebbe chiesto di poter uscire dall’aula e una volta raggiunta la scala antincendio sarebbe caduto nel vuoto. I carabinieri e agenti della Polizia di Stato del locale commissariato, intervenuti sul posto, stanno ascoltando il personale scolastico e i compagni e gli amici del ragazzo per capire se si è trattato di un incidente o di gesto volontario.