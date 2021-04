L’Anas ha consegnato i lavori per la realizzazione della rotatoria lungo la strada statale 106 Ionica, nel comune di Davoli, in provincia di Catanzaro. “L’intervento – spiega l’azienda in una nota – che rientra nell’Accordo Quadro per la riqualificazione delle statali ricadenti nella rete stradale della Struttura Territoriale Calabria, consentirà una migliore regolamentazione dei grossi flussi di traffico veicolare che si registrano nella zona, innalzando la qualità funzionale del tratto.Nel dettaglio – spiega il comunicato – l’opera progettata dal comune di Davoli, prevede l’utilizzo di 500 mila euro per la messa in sicurezza mediante la realizzazione di una rotatoria a raso lungo la SS106 (km 160,600) inoltre, contestualmente, si procederà all’allargamento di un tratto della statale ricadente nello stesso Comune, al fine di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’arteria. Il completamento dei lavori – conclude l’Anas – affidati all’impresa aggiudicataria R.T.I. I.C.M.B. di Sammarco Francesco & c. Sas- COS.IN.CAL. SRL – Idrogeo srL – Tirreno bitumi Srl, con sede a Crotone, è previto nel mese di luglio 2021”.