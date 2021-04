Sono 414 in più, rispetto all’altro ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.911 tamponi eseguiti. Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 996 (+9 rispetto all’altro ieri), i guariti sono 43.034 (+601 rispetto a ieri), inoltre attualmente i ricoveri sono 519 (-9 rispetto all’altro ieri), di questi 45 in terapia intensiva. I casi confermati ieri sono così suddivisi: Cosenza 114, Catanzaro 72, Crotone 67, Vibo Valentia 32, Reggio Calabria 129. Gli attualmente positivi sono 14.675. A livello nazionale sono 10.404 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. L’altro ieri erano stati 8.444. Sono invece 373 le vittime in un giorno. Intanto in onore del Santo Patrono della Calabria, San Francesco di Paola, il Consiglio regionale calabrese ha deciso di tenere una quattro giorni dedicata alle vaccinazioni anticovid-19. Lo comunica l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. L’evento, che si terrà dall’1 al 4 maggio prossimo, è riservato alla fascia d’età 60/79 anni, ai caregiver, ai docenti di ogni ordine e grado e alla rimanente parte di ultraottantenni non ancora vaccinati. Gli hub vaccinali sono stati individuati dalla Protezione Civile. L’ASP di Cosenza ospiterà l’iniziativa presso il Parco acquatico di Rende, l’hub di Corigliano, l’ospedale di Paola, la locomotiva di Castrovillari. Resta inteso l’obbligo della prenotazione sulla piattaforma regionale raggiungibile attraverso il link: http//prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure chiamando il call center dedicato al numero 800.009.966, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.