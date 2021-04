Il presidente provinciale Walter Placida ed i vice presidenti Francesco Paparo ed Antonio Ventura, in una nota, esprimono la “loro soddisfazione personale e di Confagricoltura Catanzaro tutta per la conclusione con assoluzione piena del presidente regionale Alberto Statti e di suo fratello, Antonio” che, coinvolti nell’operazione ‘Spartaco’, erano stati accusati di estorsione nei confronti dei dipendenti. “La loro storia di vita e di impresa – aggiungono i vertici provinciali di Confagricoltura Catanzaro – sono, da sempre, improntate alla serietà ed alla correttezza”. Quindi, nel dirsi “da sempre certi che Alberto ed Antonio Statti sarebbero stati in grado di chiarire nelle sedi opportune la loro posizione, che abbiamo sempre ritenuto cristallina”, esprimono “vicinanza” ad entrambi, affermando che “la storia di rappresentante regionale di Confagricoltura del presidente Statti è da sempre improntata alla correttezza, all’equilibrio ed alla professionalità. E vogliamo, anche in questa circostanza, riconoscere in essa la dedizione e l’abnegazione profuse, al punto di anteporre l’interesse collettivo anche ai suoi impegni personali di imprenditore e padre di famiglia. Per queste ragioni – aggiungono – , sin da subito, abbiamo nutrito la massima fiducia nelle Istituzioni, convinti del buon esito di questa brutta vicenda e fiduciosi nella favorevole conclusione che gli organi inquirenti e giudicanti avrebbero raggiunto, riabilitando il buon nome di Alberto e di Antonio e dell’importante brend che la loro azienda rappresenta nell’intero panorama produttivo nazionale”.