“Abbiamo letto con particolare attenzione il Piano Scuola Estate 2021, abbiamo anche guardato con interesse il sito web dedicato e molto c’è da apprezzare per il disegno complessivo del progetto e per le tante belle parole spese per delineare il perimetro del Piano. C’è solo da chiedersi, ma a questo punto riteniamo che per qualcuno sia un dettaglio, dove e quando verrà realizzato tutto ciò che è stato prospettato.”

Questa la dichiarazione del Segretario Nazionale UGL Scuola, Ornella Cuzzupi nel commentare il Piano Scuola Estate 2021 emanato da qualche giorno.

“L’idea di un’apertura degli istituti scolastici nel periodo estivo non è mai dispiaciuto all’UGL Scuola ma questo avrebbe dovuto significare attivare azioni concrete e realizzabili in maniera chiara ed efficiente. Voler applicare il Piano Scuola Estate, così come è stato descritto, nella situazione esistente significa di fatto immaginare una realtà e strutturarla in funzione di ciò che deve apparire e non di ciò che deve essere”.