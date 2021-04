Domani, primo maggio, partiranno in Calabria le quattro giornate di campagna vaccinale, promosse da Regione, Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Difesa e Croce rossa, per incrementare le somministrazioni, che culmineranno martedì 4, “data finale scelta non a caso – è detto in una nota della Prociv calabrese – ma proposta, come messaggio di speranza per tutti i calabresi, essendo il giorno in cui si festeggia San Francesco di Paola, protettore della Calabria”. “La Calabria, quindi – è scritto nella nota – mette la quarta con ben 21 centri vaccinali dislocati su tutto il territorio, che si sommano ai 90 punti già presenti e che saranno comunque attivi, che apriranno, dalle 9 alle 22 agli over 80, oggetti fragili, persone dai 60 ai 79 anni di età, insegnanti di ogni ordine e grado e alcune categorie di caregiver. Agli over 80 ed ai soggetti fragili sarà somministrato il vaccino Pfizer mentre, a tutti gli altri, l’Astrazeneca, salvo incompatibilità risultanti in fase di anamnesi”. “Vogliamo continuare a dare un’accelerata alla vaccinazione – afferma Fortunato Varone, dirigente generale della Protezione Civile regionale – e chiediamo la collaborazione di tutti e il rispetto delle procedure. Ricordiamo che è obbligatorio prenotarsi sulla piattaforma per evitare disagi e assembramenti e per far lavorare in serenità ed efficienza il personale”. “Sappiamo che alcuni caregiver – prosegue Varone – stanno avendo alcuni disagi nel registrarsi. Il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria sta cercando di intervenire per risolvere tutte le problematiche ma, al momento, non tutti rientrano negli aventi diritto e invitiamo a leggere con attenzione le nostre comunicazioni, consultabili sul sito www.rcovid19.it. Abbiamo a cuore tutte le categorie e presto tutti riusciranno a soddisfare il proprio diritto-dovere di vaccinarsi”.