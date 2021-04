Un trentatreenne cosentino è stato schiaffeggiato da un poliziotto all’interno della Questura di Cosenza. Secondo quanto ricostruito nell’esposto presentato alla Procura della Repubblica dall’uomo, nella mattinata di ieri è entrato negli uffici di via Furgiuele per ricevere un atto di querela sporto dall’ex moglie, ma durante le attività di prassi, sarebbe nato un battibecco con un agente. La discussione – riferisce il 33enne – dapprima solo verbale sarebbe poi degenerata con l’agente che lo avrebbe colpito con uno schiaffo. Subito dopo la lite, avvenuta anche davanti ad altri poliziotti, l’uomo ha ritirato il documento e dopo aver lasciato la Questura si è recato da un medico per farsi visitare. Nei suoi confronti è stata formulata una prognosi di 20 giorni per “trauma regione cranica e cervicale”. Da fonti della Questura si è appreso che immediatamente il fatto, la stessa Polizia ha provveduto ad inoltrare un’informativa alla Procura.