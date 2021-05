di RTC Sport

Il Cosenza vince lo scontro diretto da mors tua vita mea. Trascinatore dei lupi è stato Luca Tremolada (in foto) che sigla il vantaggio già al 6′ con una punizione magnifica che giustizia Fiorillo. Passano solo due minuti ed il Cosenza allunga con Mirko Carretta che agisce indisturbato nella disattenta retroguardia pescarese. Alla mezz’ora Tremolada chiude definitivamente i giochi con un sinistro a giro che trova Fiorillo sorpreso, 3 a 0 e gara in archivio. Il Pescara, scosso e ferito, prova a salvare l’onore ma Falcone dice no a Odgaard e Maistro. Rigore al 17′ della ripresa per gli abruzzesi ma lo specialista Falcone anche stavolta si supera e para il tiro dal dischetto calciato da Machin. Finisce così. Vittoria preziosissima per il Cosenza dopo settimane tormentate, ma contemporaneamente vincono anche Ascoli e Reggiana, dunque non cambia nulla ma si stacca il Pescara che scivola a meno 6. I lupi ora proveranno un’autentica impresa sul terreno della capolista Empoli oggi caduta ad Ascoli contro i marchigiani in gran forma che tengono il margine di +5 sui lupi.

POST GARA/ “Voglio vedere lo stesso atteggiamento anche nelle prossime gare. Tensione, rabbia e cattiveria agonistica sono quelle giuste. Il Cosenza è abituato a soffrire e lo sa fare. Ora è importante recuperare subito le forze”. Così Roberto Occhiuzzi, tecnico rossoblu’.

“Oggi e contro l’Entella abbiamo buttato via quello che faticosamente era stato costruito in precedenza. E’ stata una brutta prestazione, non si possono subire due gol in due minuti. Non siamo riusciti a entrare in partita a causa dei soliti limiti caratteriali” il commento di Gianluca Grassadonia, che ha sempre il coraggio di metterci la faccia, nel bene e nel male.

TABELLINO

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Antzoulas, Idda, Legittimo; Corsi, Kone, Ba, Crecco; Tremolada; Carretta, Gliozzi. A disp.: Saracco, Matosevic, Antzoulas, Schiavi, Tiritiello, Bouah, Kone, Vera, Sacko, Trotta, Bahlouli, Sueva. All. Occhiuzzi.

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Sorensen, Guth, Scognamiglio, Bellanova, Masciangelo; Rigoni, Valdifiori, Machìn; Odgaard, Giannetti. A disp.: Radaelli, Maistro, Volta, Bocchetti, Nzita, Dessena, Tabanelli, Capone, Galano, Vokic, D’Aloia, Ceter. All. Grassadonia.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Reti: Tremolada 6′ pt e 31′ pt, Carretta 8′ pt