di RTC Sport

Un Crotone coraggioso ed a viso aperto, ancora una volta, anche al cospetto della capolista Inter, che ha le mani sullo scudetto. Condannato da una sassata di Eriksen a circa 20′ dal termine e da un gol nel recupero di Hakimi. I rossoblu’ partono senza paura, mancino di Ounas al 2′ murato da Cordaz. Risponde l’Inter immediatamente. Per i neroazzurri tre occasioni nel primo tempo con Stefano Sensi ma Alex Cordaz fa buona guardia. Dall’altra parte Ounas con una ripartenza costringe Skriniar a rifugiarsi in corner per evitare guai. Al 22′ occasione Lukaku, che stacca bene su cross teso di Sensi. Al 28′ Djidji salva sullo stesso corazziere belga. Al 40′ occasione Bastoni di testa su spiovente di Barella, sfera fuori. Al 43′ ancora palo dell’Inter questa volta con un destro di Lautaro Martinez. In chiusura Cordaz deve sventare ancora su Sensi opponendosi con il corpo. Nella ripresa Messias salva su Darmian, subito dopo ci riprova ancora Sensi che trova sempre Cordaz pronto. Al 65′ Conte inserisce Eriksen, Perisic e Sanchez, il danese lo ripaga dopo soli 4′ con un destro da lontano, deviazione decisiva di Magallan, Cordaz è ko. Poi ancora Inter due volte con Perisic. All’82’ rete annullata a Lukaku per fuorigioco di Perisic che gli aveva fornito un pregevole assist. Infine, al 92′ raddoppia Hakimi su assist di Barella. L’esterno neroazzurro segna come all’andata, anche in quell’occasione mise il punto definitivo sul larghissimo risultato finale, 6 a 2 il punteggio per gli uomini di Conte. Ora c’è anche la matematica, il Crotone scivola in B. Ma con tanto orgoglio e dignità.

TABELLINO

CROTONE: Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini (46′ Eduardo), Benali (66′ Vulic), Reca (38′ Pereira); Ounas (72′ Riviere), Simy. Allenatore: Cosmi. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Rojas, Zanellato, Rispoli, Marrone, Petriccione.

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi (65′ Eriksen), Darmian (66′ Perisic); Lukaku, Martinez (66′ Sanchez). Allenatore: Conte. A disposizione: Radu, Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Young, Gagliardini, Vecino, Pinamonti.

ARBITRO: Prontera di Bologna.

MARCATORI: 69′ Eriksen (I), 92′ Hakimi (I)