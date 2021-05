di RTC Sport

La Reggina impatta a Cremona, allo “Zini” termina 1 a 1 tra grigiorossi lombardi ed amaranto calabresi. Squadra di Pecchia in vantaggio con un destro al volo di Valzania che fulmina Nicolas. La Reggina resta in partita ed al 66′ pareggia. German Denis difende il pallone con mestiere ed apparecchia per Rigoberto Rivas (foto) che entra in area lombarda e batte Carnesecchi in uscita. 1 a 1 il risultato finale, la Reggina deve accontentarsi di un punto e non le riesce l’aggancio ai playoff. Ma la distanza resta di un solo punto, il Chievo, oggi sconfitto, è raggiungibile, mentre il Cittadella espugna Lecce e vola a +5 sugli amaranto. Martedì incontro cruciale al Granillo, arriva un Ascoli incontenibile nell’ultimo periodo, che oggi ha giustiziato anche la capolista Empoli. La gara è importantissima in chiave playoff ed anche playout (il Cosenza in primis tifa Reggina).

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Terranova, Valeri; Valzania, Castagnetti (77′ Deli); Báez, Bartolomei (63′ Gustafson), Buonaiuto (54′ Gaetano); Ciofani (77′ Colombo).

A disp.: Volpe, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Ceravolo, Nardi, Pinato.

All.: Fabio Pecchia

REGGINA (4-4-2): Nicolas; Del Prato, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara (88′ Bellomo); Rivas (80′ Menez), Bianchi, Crisetig (80′ Crimi), Edera (46′ Liotti); Okwonwko (46′ Folorunsho), Denis.

A disp.: Guarna, Plizzari, Cionek, Lakicevic, Loiacono, Chierico, Petrelli.

All.: Marco Baroni

RETI: 42′ Valzania (C), 66′ Rivas (R)