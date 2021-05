Ha rubato un’auto e si è dato alla fuga ma la vettura è stata intercettata dai carabinieri a cui si era subito rivolta la proprietaria, una donna di Torremezzo di Falconara Albanese. Un ventiseienne di origini libiche è stato arrestato dai carabinieri dopo un lungo inseguimento con l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, dopo avere parcheggiato l’auto per fare la spesa, al ritorno non aveva più trovato la vettura e si era rivolta al 112. A distanza di pochi minuti dal furto i carabinieri sono riusciti ad intercettare la vettura, ad Amantea, mentre sfrecciava sulla statale 18, in direzione sud. L’autore del furto, nonostante l’alt intimatogli più volte dai militari e allo scopo di seminarli, ha accelerato effettuando manovre pericolose per l’incolumità sua e degli utenti della strada. Dopo oltre 20 chilometri di inseguimento, il ventiseienne ha imboccato una strada interpoderale e dopo aver abbandonato il veicolo, ha tentato di proseguire la fuga a piedi. Poco dopo, però, è stato bloccato dai carabinieri che hanno recuperato la vettura restituendola alla legittima proprietaria.