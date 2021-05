Squillace Lido/ Droga in abitazione, arrestato un uomo

Il 3 maggio scorso, i Carabinieri della Stazione di Squillace, con il coadiuvati dal cane antidroga “Hero” del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, nel corso di un servizio finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto M.B. classe 1998, con vari precedenti di polizia. I militari, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato nella frazione lido del centro cittadino, rinvenivano 18 grammi di marijuana suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, varie banconote di piccolo taglio e, sul telefono, una chat che evidenziava l’attività di spaccio messa in atto dall’interessato. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Nell’ambito dello stesso servizio, nel territorio di Borgia (CZ), veniva effettuata un’altra perquisizione domiciliare nei confronti di B.S. classe 2001, che veniva trovato in possesso di circa 20 grammi di marijuana. L’uomo è stato deferito a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.