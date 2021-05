Le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e Fials ed i componenti della Rsu dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza hanno convocato per domani, dalle ore 13 alle ore 15, l’assemblea sit-in del personale dell’azienda “per discutere – è sritto in un comunicato – della difficile situazione in cui versa l’Annunziata che non riesce in questo particolare momento di forte recrudescenza della Pandemia da covid -19 a reggere l’urto della nuova ondata del virus. La carenza di personale, accresciuta negli anni per il blocco del turn-over, oggi – rilevano i sindacati – sta portando al collasso l’intero sistema e mettendo a dura prova i lavoratori, stremati da turni di lavoro massacranti che rendono difficili sostituzioni, turnazioni, ferie e malattie. Tra le varie unità operative in sofferenza, il Pronto soccorso dell’Annunziata – denunciano ancora i sindacati – vive ormai da mesi una situazione di perenne emergenza, così come le Malattie infettive e la Terapia intensiva e sub-intensiva”. L’assemblea sit-in si terrà davanti l’ingresso principale dell’azienda ospedaliera e sarà contingentato nel rispetto della normativa anti-covid”.