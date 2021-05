Nel sondaggio sulle intenzioni di voto, realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, la Lega di Matteo Salvini rimane primo partito italiano con il 21.3%, ma perde, dalla scorsa rilevazione del 7 aprile, lo 0.7%. Segue il Pd di Enrico Letta con il 19% perdendo dall’ultima rilevazione lo 0.4%. Terzo partito italiano è Fratelli d’Italia della Meloni con il 17.5% (-0.1%). Quindi al quarto posto il Movimento 5stelle al 15.7% registrando un calo dell’1.7%. Forza Italia di Berlusconi con un calo dello 0.1% è, secondo il campione di Euromedia al 7.1%. Seguono Leu al 3.8% (+1.0%), Azione di Calenda al 3.5% (-0.3%), Federazione dei Verdi 2.7% (+ 1.0%), Italia Viva di Renzi al 2.0% (-0.5%), +Europa 1.9% (+0.4%) ed infine, stabili, altri di Centrodestra 0.8%. Intanto fonti di Italia Viva attaccano quelle che definiscono ‘le vedove di Conte’ al governo. “Ci sono alcuni partiti di maggioranza -spiegano-, i grillini in primis, che si comportano come le ‘vedove di Conte’ ed ogni giorno minacciano di non votare la fiducia o ricattano Draghi su questo o su quel provvedimento: oggi è il Dl Sostegni, domani ci sarà un altro motivo per alzare un muro senza confrontarsi nel merito delle questioni. Ogni giorno è buono per dare una scossa ad un governo che nasce per portare il Paese fuori dalla pandemia e che siamo tutti chiamati a sostenere: ma non è del tutto irresponsabile questo atteggiamento? Chi sono alla fine i veri responsabili?”, si chiedono in Italia Viva.