Tante emozioni nella quinta giornata nel campionato regionale di Eccellenza. Il Sersale mantiene la vetta solitaria, sbancando il campo della Reggiomed 1 a 0. Per i reggini un brutto colpo alle ambizioni, -4 ora dalla vetta. Resta in scia la Vigor Lamezia che espugna Palmi 2 a 0 e conferma di aver intrapreso la strada giusta. I biancoverdi si giocano molto del loro futuro domenica al D’Ippolito quando ricevono proprio la REggiomed. Vince anche il Sambiase che insegue a meno 2 dalla vetta. I giallorossi di Fanello capitalizzano il fattore “Renda” battendo 2 a 1 il sempre piu’ solitario in coda Soriano, 5 sconfitte su 5. Perde anche il Locri che cede in casa allo Scalea. Vittoria ospite 2 a 1 che costa il posto al tecnico amaranto Caridi.