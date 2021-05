Sventolerà la Bandiera Blu anche per il 2021 sulle spiagge di Soverato e Sellia Marina, le località in provincia di Catanzaro che confermano il riconoscimento. Molto soddisfatti i due sindaci Alecci e Mauro. In Calabria aumenta il numero delle Bandiere Blu, giunto ora a 15. E’ stata una crescita costante negli ultimi anni. Ma non è mai semplice confermarsi. I numerosi turisti che giungeranno a Soverato e Sellia Marina, Covid permettendo, potranno dunque tuffarsi in acque pulite e godere di servizi ricettivi qualificati.