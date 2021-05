L’associazione Astarte compie 10 anni di attività, Maria Grazia Muri: “Ancora tante battaglie ci aspettano, saremo sempre voce delle donne che aiutiamo”

Riceviamo alle redazioni di RTC e Giornale di Calabria nota stampa di Maria Grazia Muri, fondatrice dell’associazione ASTARTE:

“Il 9 maggio 2011 avevo 43 anni, due figli adolescenti che crescevo da sola e sentivo sulle spalle l’enorme peso di dover fare qualcosa per loro per dimostrargli come le situazioni si possano ribaltare, dovevo farlo, dovevo portare alla luce la mia esperienza, la mia rinnovata serenità e trasformarla in impegno costante a servizio di categorie più fragili, di quelle persone che dietro quest’etichetta da giornale e talk show si sentono vittime di un sistema complicato da burocrazie e meccanismi che molto spesso li scoraggiano e li lasciano chiusi nei loro problemi … sempre gli stessi, oggetto di studio e approfondimento ma che per risolverli sembra ci voglia un miracolo. Così nasce ASTARTE, Associazione che prolungava le capacità e le azioni di professionisti del sociale, pronta ad accogliere chiunque avesse bisogno di aiuto e a chi si sentisse in vena di aiutare gli altri, di porre anni di studio ad inseguire una mission: niente soldi, tanto impegno, una città da cui tutti scappano e fiducia cieca nel domani più incerto di sempre, nella possibilità di farcela davvero. Il 16 giugno 2011 faceva caldo, avevo la bocca secca, pensavo che le parole mi si sarebbero strozzate in gola e che non sarei riuscita a dire niente perché troppo coinvolta nell’argomento, mi sorpresi nel riconoscermi di nuovo in un pensiero ormai divenuto costante influenza del mio vivere , quasi un senso di vergogna e al contempo pudicizia e allora mi dissi: è proprio questo che fa la violenza! Ti manipola al punto da farti sentire in colpa, è solo un secondo e da vittima ti senti carnefice. È proprio per questo che devo lottare dunque per me, per dimostrare a me stessa che la vita può e deve riservare anche delle cose belle. E io lo feci. Indossai un bel vestito, rimisi a posto i capelli, mi guardai e mi sentii perfetta, non per l’immagine che rifletteva lo specchio ma per quello che mi risuonava dentro, altro che parole strozzate in gola, in quel momento sentii che le parole stavano per straripare da me e che avrei dovuto fare un duro lavoro per riacciuffarle tutte e tenerle a bada… L’inaugurazione dell’Associazione andò bene, ancora oggi conservo dentro di me un ringraziamento speciale per i “ folli” soci fondatori che con me quel giorno iniziarono a inseguire una chimera: Laura, Paolo, Roberta e Mary Puoi limitarti a fare quello che riesci, sulla base di ciò che hai studiato, di quello che hai raccolto dalle procedure standard del tuo lavoro, puoi fregiarti delle conoscenze apprese da manuali costosi e da professionisti autorevoli della materia nascondendoti dietro la solita formula che le soluzioni esistono solo nei limiti di quanto ti è concesso fare, ma l’esperienza che ti porti dentro riesce a regalarti una prospettiva migliore, quando vesti i panni chi oggi aiuti sai esattamente quanto si difficile lottare, quanto hai disperatamente bisogno di qualcun che ti dica: “Sarà impossibile … ma noi l’impossibile lo sappiamo fare benissimo!”. Lottare è sempre difficile, a volte ti stanca ma le difficoltà ti temprano e poter raccontare al mondo che tu ce l’hai fatta è molto poco rispetto all’opportunità di aiutare chi come te è a un passo dalla soluzione ma ha ancora troppa paura per intravederla, così, proprio su queste premesse, con il 25 novembre 2011 nasce il Centro anti violenza S.O.S. ASTARTE DONNA era il primo, seppur non riconosciuto, Centro Antiviolenza di Catanzaro io ero fiera di quello che stavo costruendo, ero finalmente fiera di me grazie a quello che rappresentava il mio riscatto come persona ma soprattutto come donna. La strada che intrapresi non fu spianata come speravo, c’è ancora tanto da fare in Calabria in termini di mentalità e di terzo settore. Ad oggi, che sono trascorsi dieci anni dalla nascita della mia associazione, lotto ancora per ottenere riconoscimenti per i quali non dovrei lottare. Ho le spalle larghe e lotterò ancora finché avrò fiato nei polmoni, sarò la voce di tutte le donne che aiuto e che senza i servizi che offriamo non avrebbero alcun appiglio. Buon compleanno ASTARTE”