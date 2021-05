In Calabria continua a diminuire il numero complessivo dei ricoveri per coronavirus, passati nelle ultime 24 ore da 443 a 430 (-13). Il dato emerge dal bollettino quotidiano della Regione sull’andamento del coronavirus. La riduzione riguarda sia l’area medica (-12 per 402 ricoveri complessivi), sia le terapie intensive (-1 rispetto per 28 ricoveri complessivi). A Catanzaro i ricoveri sono 65 (di cui 6 in terapia intensiva), a Cosenza 177 (di cui 14 in terapia intensiva), a Reggio Calabria 141 (di cui 8 in terapia intensiva), a Crotone 23, a Vibo Valentia 18. Intanto sono 280 in più le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.329 tamponi eseguiti. Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.096 (+4 rispetto all’ultimo bollettino della Regione), i guariti sono 49.581 (+581). I casi confermati sono così suddivisi: Cosenza 134, Catanzaro 58, Crotone 31, Vibo Valentia 11, Reggio Calabria 46. Gli attualmente positivi sono 12.958. Sul fronte vaccini sono state poco più di 9mila le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore in Calabria. Il dato in flessione rispetto ai giorni scorsi, viene fuori dall’ultimo report del Governo, nel quale la Calabria occupa la quartultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate: nell’ultima rilevazione, aggiornata a ieri mattina, la regione si attesta all’84,8%, meglio di Sicilia (81,6%%), Sardegna (81,7%) e Friuli Venezia Giulia (84,6%), mentre la media nazionale è 90,6%%. Sul lato della repressione un “festino” è stato interrotto dai Carabinieri a Cittanova, nel Reggino. Insospettiti, intorno alle 2.00 di notte, dall’elevato numero di autovetture parcheggiate nei pressi di un ristorante locale, i militari hanno identificato all’interno otto ventenni insieme a uno dei proprietari dell’esercizio, colti in gran parte senza mascherine in violazione delle prescrizioni in ordine alla normativa anti- Covid. A tutti i giovani, che alla vista dei carabinieri hanno tentato una fuga da una porta di servizio venendo prontamente fermati, sono state contestate sanzioni amministrative per la violazione delle norme di contenimento del contagio, per circa 4.000 euro complessivi.