I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura di Locri, per inosservanza di un provvedimento dell’autorità, F.S. ed E.S., fratello e sorella di San Luca, rispettivamente 24 e 29 anni: entrambi positivi a tampone molecolare da cCvid-19, erano usciti da casa normalmente, come se nulla fosse, non ottemperando così al provvedimento di quarantena domiciliare firmato dal sindaco.A seguito di un controllo non sono stati trovati in casa dai militari che, dopo gli opportuni accertamenti, hanno verificato non avessero ricevuto autorizzazioni ad uscire.