Sono state oltre 13mila le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate nelle ultime 24 ore in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale la Calabria è salita in terzultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate: nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta all’87%%, meglio della Sardegna (80%) e della Provincia autonoma di Bolzano (86,3%), anche se altre regioni sono molto vicine, mentre la media nazionale è 91%%. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 790.636 vaccini (domenica scorsa erano stati 776.972 vaccini su 909.100 consegnati. Nella regione le dosi sono state somministrate finora a 145.532 over 80, 259.068 soggetti fragili e caregiver, 88.880 operatori sanitari, 28.620 personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie o lavori a rischio, 28.681 ospiti di strutture residenziali, 76.926 fascia 70-79 anni, 66.167 fascia 60-69, 30.975 personale scolastico, 18.262 comparto sicurezza e difesa, 47.535 “altro”. Sempre in tema di vaccini, da ieri, 17 maggio, in base all’ordinanza del commissario straordinario, generale Paolo Figliuolo, sarà possibile accedere alla vaccinazione anti Covid-19 anche per gli over 40, fino ai nati nel 1981. È possibile prenotarsi attraverso la piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339 9903947 per essere ricontattati. Intanto sono 71 in più le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 1.621 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 763.048 soggetti per un totale di 828.659 tamponi eseguiti. Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.120 (+4 rispetto all’altro ieri).