Sant’Anna Hospital, venerdì 21 nuova manifestazione davanti all’Asp

Aumentano le adesioni alla manifestazione dei lavoratori del Sant’Anna Hospital di Catanzaro, programmata per venerdì. “La firma del contratto Asp-Sant’Anna il 21 maggio porrà fine a polemiche e fraintendimenti, ma sarà anche l’occasione per mandare un messaggio inequivocabile: la Calabria intende salvaguardare la sanità che funziona e mettere all’indice quella che produce disservizi, speculazioni e diseconomie. In tal senso, sarebbe significativa anche la partecipazione del Presidente della Regione e del Commissario per la sanità”. Lo dice il consigliere regionale Francesco Pitaro che venerdì, annuncia sarà nella sede dell’Asp di Catanzaro.

“Ci sarò, come sempre, dalla parte dei lavoratori e per difendere il diritto alla salute dei cittadini. Ma anche – spiega – per assistere, con la sottoscrizione del contratto (dopo l’accreditamento della clinica da parte del commissario Longo e la mozione approvata all’unanimità in Consiglio regionale con cui è stata chiesta la ripresa delle attività della clinica), alla composizione di un dissidio che dura da troppo tempo”.

Per Pitaro, “c’è solo da augurarsi che il diavolo non infili lo zampino con altri rinvii e cavilli, ma che prevalga la ragionevolezza all’insegna della legalità costituzionale e, al contempo, l’attenzione scrupolosa al diritto dei calabresi di ricevere prestazioni cardiologiche nella propria regione”. Conclude il consigliere regionale: “Sorprese sgradite sarebbero uno smacco per la società calabrese che ha scelto di stare dalla parte di una struttura che salva vite umane e rappresenta, con il suo patrimonio scientifico sperimentato con ottimi riconoscimenti nell’arco di due decenni e il prezioso capitale umano costituito da 300 professionalità, un pezzo di buona sanità che sarebbe un delitto mortificare”.

Dal canto loro i consiglieri comunali Giulia Procopi, Giuliano Renda, Rosario Lostumbo, Antonio Angotti (Forza Italia), Andrea Amendola e Manuela Costanzo (Obiettivo comune) intervengono con un documento.

“Forza Italia e Obiettivo comune – annunciano – saranno al fianco dei lavoratori del Sant’Anna hospital nel sit in organizzato venerdì mattina davanti la sede dell’Asp. Attenti e preoccupati fin dall’inizio di questa drammatica vertenza, riteniamo indispensabile continuare a garantire il nostro pieno sostegno a un’eccellenza sanitaria nel campo della cardiochirurgia come il Sant’Anna. Abbiamo sempre fatto la nostra parte in Consiglio comunale, ma ora – dicono – che la triade commissariale dell’Asp ha convocato il management della clinica, pensiamo sia fondamentale dimostrare, con una presenza simbolica ma concreta, la nostra solidarietà e il nostro sostegno ai circa 300 dipendenti e alle loro famiglie. Il Sant’Anna è sempre stato una realtà centrale per l’indotto economico che ha contribuito a creare nel quartiere Pontepiccolo, ma soprattutto è stata ed è ancora presidio di buona sanità e di speranza nei confronti di migliaia e migliaia di persone. In questi mesi abbiamo purtroppo assistito a un lungo tira e molla che, ci auguriamo, non sia stato controproducente. E auspichiamo che venerdì l’Asp posi una pietra definitiva e ovviamente positiva sul processo di accreditamento e di firma del contratto con la struttura d’eccellenza, che non è “solo” una clinica privata, ma un riferimento forte – concludono – per l’intero sistema sanitario della nostra regione”.