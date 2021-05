Sono 108 in più, rispetto all’altro ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.153 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 765.740 soggetti per un totale di 831.812 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 64.811, quelle negative 700-929. Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.120 (dato invariato rispetto all’altro ieri), i guariti sono 52.203 (+404 rispetto all’altro ieri), inoltre attualmente i ricoveri sono 373 (-9 rispetto all’altro ieri). I casi confermati ieri sono così suddivisi: Cosenza 5, Catanzaro 22, Crotone 21, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 60. Gli attualmente positivi sono 11.488. Intanto sono state oltre 15.000 le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate nelle ultime 24 ore in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo rapporto del Coverno, nel quale la Calabria è salita in quartultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate (ieri era terzultima): nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta all’88,7%%, meglio della Sardegna (81,5%), della Provincia autonoma di Bolzano (87,4%) e del Friuli (88,4%), anche se altre regioni sono molto vicine, mentre la media nazionale è 92.7%%. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 806.222 vaccini (ieri erano stati 790.636) su 909.100 consegnati. Nella regione le dosi sono state somministrate finora a 145.937 over 80, 265.367 soggetti fragili e caregiver, 89.196 operatori sanitari, 28.933 personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie o lavori a rischio, 28.805 ospiti di strutture residenziali, 78.307 fascia 70-79 anni, 67.803 fascia 60-69, 31.132 personale scolastico, 19.004 comparto sicurezza e difesa, 51.738 “altro”.