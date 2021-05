“Il Pm a Locri chiede la condanna per Lucano, già sindaco di Riace, a quasi 8 anni di carcere. Rispetto l’autonomia dei magistrati, ma sono senza parole, non si arresta l’umanità di un uomo giusto. Orgoglioso di essere dalla parte di Mimmo, simbolo della Calabria contro mafia e violenza”. È quanto scrive in un tweet Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione Calabria, in relazione alla richiesta avanzata dalla pubblica accusa nel processo “Xenia” per l’ex sindaco di Riace Domenico “Mimmo” Lucano. Lucano è accusato di associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per presunti illeciti nella gestione del sistema di accoglienza dei migranti nel centro della Locride divenuto famoso in tutto il mondo per le politiche sui migranti.