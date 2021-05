È stato inaugurato oggi il Parco Baker Hughes, uno spazio verde attrezzato a disposizione del centinaio di dipendenti del sito Baker Hughes-Nuovo Pignone di Vibo Marina e delle loro famiglie. La cerimonia è avvenuta alla presenza del Sindaco Maria Limardo, il presidente della provincia Salvatore Solano, il Direttore di Confindustria Vibo Valentia Anselmo Pungitore, la presidente regionale della Croce Rossa Helda Nagero e le presidi di alcuni istituti scolastici di Vibo. Per il taglio del nastro di inaugurazione del Parco erano presidenti anche i dirigenti dalla sede principale italiana di Baker Hughes, come il Vice President Global Supply Chain Davide Marrani e il Manufacturing Director Giulio Ardini.

Il parco, situato nelle immediate adiacenze del sito industriale, si estende su una superficie di 8.000 metri quadrati ed è attrezzato con un percorso atletico, campo da calcetto e da pallavolo, un parco giochi e arredi da esterno. In futuro, l’area sarà anche utilizzata per l’organizzazione di corsi e attività sportive all’aperto, come ad esempio sessioni di yoga.

Alla luce della nomina della Città quale Capitale del Libro 2021, è previsto anche un angolo lettura nel parco, che si affianca alla presenza di una sala lettura in azienda.

Il Parco Baker Hughes avrà anche un’attenzione particolare alle giovani generazioni, con l’apertura alle scolaresche per organizzare lezioni all’aperto, e con la concessione dell’area al Comune per l’organizzazione di qualche appuntamento ogni anno.

“Ringrazio Baker Hughes-Nuovo Pignone – ha commentato Maria Limardo, Sindaco di Vibo Valentia – per avere scelto Vibo Valentia per un progetto così ambizioso di ridefinizione degli spazi tra vita privata e lavoro. La connessione tra i luoghi e i tempi che si è inteso realizzare con questo parco contribuisce in maniera determinante a quella riscoperta del senso di appartenenza al luogo al quale questa amministrazione, prosegue sta lavorando sin dal suo insediamento, dopo la nomina a Capitale Italiana del Libro 2021. La concessione dell’area per l’organizzazione di appuntamenti sotto l’egida del Comune permetterà all’intera collettività di poter fruire di questo spazio verde, migliorando ulteriormente la qualità della vita dei vibonesi”.