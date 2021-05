Nuova sede a Sersale per la riserva Valli Cupe

Sarà inaugurata domani, alle 10,30, la nuova sede della riserva naturale regionale delle “Valli Cupe”, sita a Sersale in via Roma, in un locale concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di Sersale. Al taglio del nastro prenderanno parte il dirigente del settore territorio ed ambiente della Regione, Giovanni Aramini; la presidente di Legambiente Calabria Anna Parretta, quale ente gestore; il direttore della Riserva Antonio Falcone; i sindaci Salvatore Torchia di Sersale, Domenico Gallellidi Zagarise e Fabrizio Rizzuti di Cerva. È stato invitato a partecipare anche l’assessore regionale all’ambiente Sergio De Caprio. “La scelta di inaugurare la sede il 22 maggio – scrive Legambiente in una nota – nasce dalla volontà di celebrare la grande bellezza della Riserva “Valli Cupe” nella Giornata mondiale della Biodiversità indetta dalle Nazioni Unite, proprio in questo giorno, per esaltare la ricchezza della vita, a livello di ecosistemi, specie e geni, sul nostro pianeta”.

Per il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Tallini, ““l’inaugurazione della nuova sede della riserva naturale regionale Valli Cupe non può che suscitare sentimenti positivi in chi ha sempre creduto nell’enorme potenzialità di questo scrigno verde. Bene ha fatto il Comune di Sersale a mettere a disposizione di questo ambizioso progetto spazi logistici adeguati. Dispiace solo – sottolinea – che il cerimoniale dell’inaugurazione, mi auguro solo per una semplice disattenzione, non abbia contemplato la presenza istituzionale del Consiglio regionale che ha varato ben due leggi: la prima ha riconosciuto all’esperienza naturalistica su basi volontarie ‘Valli Cupe’ il prestigioso status giuridico di Riserva e la seconda ha affidato la gestione a Legambiente Calabria. Ovviamente- dice – mi riferisco alla partecipazione dell’attuale Presidente dell’Assemblea regionale che avrebbe potuto ben rappresentare lo sforzo compiuto dal Consiglio per investire su una realtà importante che aveva bisogno di concreti sostegni. A me basta la soddisfazione di essere stato il proponente di entrambe le leggi e dell’inserimento di Valli Cupe nell’altrettanto ambizioso progetto del ‘Cammino Basiliano’ che costituisce un’infrastruttura verde di oltre mille chilometri da Nord a Sud della Calabria. Mi sorprende anche – prosegue – lo dico senza alcuno spirito polemico che guasterebbe il clima festoso dell’inaugurazione, l’assenza dal cerimoniale ufficiale di colui che, lo si voglia o no, è stato l’appassionato fondatore e promotore di Valli Cupe, l’etnobotanico Carmine Lupìa, i cui meriti naturalistici e scientifici sono universalmente riconosciuti e che non sarà un invito non spedito a farli dimenticare. Anche in questo caso, mi auguro che si sia trattato solo di una distrazione dell’organizzazione. Se Valli Cupe è stata una straordinaria realtà che ha fatto parlare di sé in Italia e all’estero e se il ‘Cammino Basiliano’, anche questo finanziato dal Consiglio regionale, è diventato un forte attrattore turistico, lo si deve a questo appassionato professionista. Colgo infine l’occasione – dice – per augurare buon lavoro ai sindaci del comprensorio e a Legambiente, confermando che sarò sempre dalla parte di Valli Cupe per favorirne la promozione e la crescita”.

“Complimenti per la nuova sede della Riserva Valli Cupe a Sersale. Archiviate le polemiche che hanno minato la credibilità di quest’area protetta, il territorio adesso – ha detto il consigliere regionale Francesco Pitaro – si attende segnali di rilancio di un’esperienza naturalistica che ha conosciuto, negli anni scorsi, riconoscimenti nazionali ed internazionali. Spiace che nessun componente del Consiglio regionale sia stato invitato all’evento, considerato il ruolo fondamentale che il Consiglio ha avuto per l’istituzione della Riserva, così come mi pare una svista non aver invitato il botanico Carmine Lupia che la Riserva l’ha inventata, allevata, costruita e valorizzata. Auspico che la nuova gestione affidata a Legambiente consegua gli obiettivi indicati nella legge istitutiva. In ogni caso, assicuro fin d’ora alle comunità interessate la mia disponibilità a sostenere ogni iniziativa volta a promuovere sviluppo e nuova occupazione”.